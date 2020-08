Rendsburg

"Bis am Montag die Schule wieder losgeht, wollen wir noch einmal das Bewusstsein für die Einhaltung der Corona-Regeln schärfen", sagt Jonathan Fahlbusch, Leiter der Gesundheitsbehörde des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Dort beobachte man einen zunehmend "laxeren" Umgang bei einem gleichzeitig erhöhten Ansteckungsrisiko durch Reisende und die Rückkehr zum Präsenzunterricht in den Schulen.

Hintergrund sind die in der vergangenen Woche deutlich gestiegenen Fallzahlen im Kreis: 19 Infektionen kamen bis Donnerstagabend hinzu. Rendsburg-Eckernförde stellt damit einen nennenswerten Teil der 35 bestätigten Fälle in Schleswig-Holstein.

Rendsburg-Eckernförde : Zahl der Infizierten steigt auf 29

Nach am Freitagnachmittag noch einmal aktualisierten Zahlen tragen aktuell 29 Menschen im Kreis das Virus in sich, 252 gelten als genesen und 14 sind seit Ausbruch der Pandemie Anfang des Jahres gestorben.

Mit Stand vom Vormittag befinden sich 109 Personen in häuslicher Quarantäne. Ein Erkrankter muss im Krankenhaus behandelt werden, heißt es aus der Kreisverwaltung. Damit steigt die vom Robert-Koch-Institut ( RKI) berechnete Rate der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner von 4,8 auf 7,0. "Das ist besorgniserregend, aber dennoch weit entfernt vom Höchststand Anfang April, als wir 140 Infektionen hatten", betont Fahlbusch.

Neuer Schwerpunkt der Infektionen ist mit zehn gemeldeten Fällen Rendsburg, vor dem bisherigen Spitzenreiter Eckernförde mit sieben. Wie berichtet, sind vor allem Reiserückkehrer vom Balkan, aber auch aus Spanien und Niedersachsen betroffen. Weitere Fälle gibt es unter Mitarbeitern des Städtischen Krankenhauses in Kiel, die im Kreis Rendsburg-Eckernförde wohnen, so die Behörde.

Viele Corona-Tests bei Reiserückkehrern positiv

"Wir haben in der vergangenen Woche rund 100 Personen getestet, bei sieben fiel das Ergebnis positiv aus", sagt Antonia Burgmann aus dem Corona-Lagezentrum. Seit Ende Juli bietet der Kreis diese Tests für Reiserückkehrer aus den vom RKI benannten Risikogebieten kostenlos an. Sie werden ab dem morgigen Sonnabend bundesweit verbindlich. Alternativ kann ein negatives Testergebnis vorgelegt werden, dass nicht älter als 48 Stunden sein darf.

Diese hohe Zahl erklärt Jonathan Fahlbusch so: "Wir haben vor allem die Menschen getestet, die sich schon mit einem Verdacht an uns gewandt haben". Außerdem werde die Statistik durch die kleine absolute Zahl verfälscht, "weil auch Familien betroffen sind", sagt der Fachbereichsleiter.

Regelverstoß bei Imbissbude

Darüber hinaus habe der Kreis schwerpunktmäßig die Einhaltung der Quarantäne bei mehreren Familien und in Gastrobetrieben überprüft, sagt Antonia Burgmann aus dem Corona-Lagezentrum. Trotz einiger Hinweise aus der Bevölkerung seien dabei jedoch kaum Verstöße festgestellt worden. "Mit Ausnahme einer Imbissbude", so Burgmann. Dort fehlte ein schriftliches Hygienekonzept, Kundendaten wurden nicht erfasst. Imbisse sollen daher auch in der kommenden Woche schwerpunktmäßig kontrolliert werden.

Martin Kruse, beim Kreis für die Ordnungsbehörde zuständig, appelliert an die Bevölkerung: "Jetzt ist jeder gefragt, Mundschutz zu tragen und den Mindestabstand einzuhalten". Unabhängig von den derzeit geltenden Lockerungen sei es nicht das Jahr für große Gartenpartys. "Sonst kann der Punkt kommen, an dem wir die Regeln wieder verschärfen müssen", zeigt sich Kruse entschlossen.

