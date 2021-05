Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat am Sonnabend zwei Allgemeinverfügungen verlängert. Mindestens bis Sonntag, 16. Mai, besteht in bestimmten Bereichen von Rendsburg und Eckernförde weiterhin die Maskenpflicht. In zwei Kommunen darf bis dahin auch kein Alkohol unter freiem Himmel getrunken werden.