In den Impfzentren des Kreises Rendsburg-Eckernförde in Büdelsdorf und Gettorf soll die Zahl der Impfungen bald spürbar ansteigen. Während in Deutschland am Mittwoch erstmals mehr als eine Million Dosen an einem Tag verimpft worden sind, soll ab dem 10. Mai auch im Kreis der „Impfturbo“ starten.