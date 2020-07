Rendsburg

Auch wenn der Sieben-Tage-Index mit 3,3 Personen pro 100.000 Einwohner noch nicht besorgniserregend sei, zeigten die Zahlen doch, dass man sehr wachsam bleiben müsse, sagte Antonia Burgmann vom Leitungsteam des Corona-Lagezentrums am Freitag. Bei den neu hinzugekommenen Personen handelt es sich meist um Einreisende aus Risikogebieten oder Menschen aus deren Umfeld. Zwei Menschen aus dem Kreis haben sich bei einem Corona-Ausbruch im Städtischen Krankenhaus in Kiel infiziert.

Dolmetscher eingeschaltet

Bei einer Familie werde vermutet, dass das Virus von einem Familienmitglied aus Serbien mitgebracht wurde. Es sei für die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes jedoch derzeit schwierig, alle Kontaktpersonen zu ermitteln. Ein Dolmetscher wurde eingeschaltet. Trotz einer vermuteten Dunkelziffer betont die Kreisverwaltung, dass sich alle positiv getesteten Reiserückkehrer aus Ländern wie Iran, der Türkei oder Polen zuvor im Rahmen Corona-Bestimmungen beim Kreis gemeldet hatten.

Obstbaubetriebe im Visier

Unterdessen waren die Kontrolleure des Kreises in der vergangenen Woche verstärkt auf Obstbaubetrieben, in denen Erntehelfer beschäftigt und untergebracht sind. Hintergrund ist ein Corona-Ausbruch in einem solchen Betrieb in Bayern. In den drei im Kreis besuchten Betrieben sind jeweils etwa 20 bis 30 Erntehelfer beschäftigt. „In den Unterkünften der Erntehelfer und auf den weiteren Einrichtungen der Höfe wurden keine Mängel festgestellt“, berichtete Antonia Burgmann. „In den Unterkünften gab es die Möglichkeit, Abstand einzuhalten. Die Teams der Erntehelfer leben und arbeiten getrennt voneinander.“ Die Höfe seien allerdings aufgefordert worden, Merkblätter zu Hygieneschutzregeln in der Landessprache der Beschäftigten auszuhängen.

Verstöße in Döner-Imbiss

In einem Döner-Imbiss im Kreis wurden die Kontrolleure jedoch fündig und deckten „erhebliche Mängel“ auf. „Es waren keine Corona-Schutzmaßnahmen vorgenommen worden“, hieß es aus dem Kreishaus. Unter den Augen der Kontrolleure habe der Betreiber dann umgehend Tische entfernt, Bereiche abgesperrt und Desinfektionsmittel bereitgestellt. Erst danach habe er wieder öffnen dürfen. Der Kreis kündigte zudem eine Nachkontrolle des Imbisses an. Alle weiter untersuchten Gastronomiebetriebe hätten sich an die Bestimmungen gehalten. Nur in wenigen Fällen wurden teils die Uhrzeiten auf den Kontaktdatenblättern nicht erfasst.

Kein weiterer Test positiv

Seit Mittwoch bietet der Kreis Reiserückkehrern die Möglichkeit, sich kostenfrei testen zu lassen. Bisher haben 27 Menschen das Angebot genutzt. Zehn Tests von Einreisenden aus den Vereinigten Staaten und der Türkei waren bis zum Freitag ausgewertet. Keiner aus dieser Gruppe war positiv.

