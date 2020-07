Rendsburg

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde bietet ab Mittwoch kostenfreie Corona-Tests für Einreisende aus Risikogebieten an. Dies teilte die Kreisverwaltung am Nachmittag mit. "Damit soll ausgeschlossen werden, dass sich Einreisende wegen der Quarantänepflicht oder den entstehenden Kosten für einen Test gar nicht erst beim Gesundheitsamt melden", heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung.

Quarantänepflicht bleibt

Und weiter: "Da es teilweise schwierig ist, eine Hausarztpraxis zu finden, die Tests durchführt, stellt dieses Angebot zudem sicher, dass sich Einreisende aus Risikogebieten umgehend testen lassen."

Es bleibe dabei, dass jeder, der aus einem Risikogebiet einreist, sich unverzüglich nach Einreise in das Kreisgebiet in Quarantäne begeben und sich beim Gesundheitsamt melden muss. Das Gesundheitsamt biete dann allen Einreisenden einen kurzfristigen Termin für einen kostenlosen Test an. Sollte dieser negativ ausfallen, ist die Quarantänepflicht aufgehoben. Weiterhin können sich Einreisende selbstverständlich auch in einer Praxis ihrer Wahl testen lassen, müssen dann aber für die Kosten aufkommen. Diese können bei bis zu 200 Euro pro Test liegen.

Zusätzliche kostenfreie Tests möglich

Die kostenfreien Tests werden vom Fachpersonal des Gesundheitsamtes übernommen, Einreisende können sich unter: Tel. 04331/202850 oder per E-Mail unter: gesundheitsschutz@kreis-rd.de melden.

Weiterhin gelte auch das Angebot des Kreises, sich an Tag sechs und an Tag zehn nach der Einreise im Rahmen eines Pilotprojektes weiterhin kostenfrei testen zu lassen. Die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle im Kreis war zuletzt wieder leicht angestiegen. Aktuell sind acht Menschen mit dem Virus infiziert.

