Rendsburg-Eckernförde

Die Maskenpflicht gilt grundsätzlich auf allen Bahnhöfen des Bahn- und Busverkehrs, den Vorplätzen, Bahnsteigen und an Haltestellen. Zudem ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Rendsburg Montag bis Sonntag von 6 bis 22 Uhr auf dem Röhlingsplatz, in der Bahnhof- und Holstenstraße (bis zur Ecke Werkstätten Materialhof) verpflichtend.

Nur von Montag bis Freitag

Montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr gibt die Verordnung für: Hohe Straße, Holsteiner Straße, Schiffbrückenplatz, Schloßplatz, Torstraße, Neue Straße, Mühlenstraße, Altstädter Markt, Stegengraben, Am Holstentor, Jungfernstieg ab Röhlingsplatz bis zur Ecke Provianthausstraße, Am Gymnasium, Holstenstraße, Pannkokenstraat, An der Schiffbrücke, Stegen und Schleifmühlenstraße.

Fußgängertunnel unter Nord-Ostsee-Kanal

Für den Fußgängertunnel unter dem Nord-Ostsee-Kanal in Rendsburg mit den Fahrstühlen und Fahrtreppen gilt die Maskenpflicht von Montag bis Freitag von 6 bis 22 Uhr und am Sonnabend sowie Sonntag von 9 bis 20 Uhr.

Eckernförde und Kronshagen

In der Stadt Eckernförde muss der Mund-Nasenschutz am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr in den folgenden Bereichen getragen werden: Kieler Straße, Frau-Clara-Straße, Ochsenkopf, St.-Nicolai-Straße, Schulweg (von Einmündung Reeperbahn bis Rathausmarkt), und in Kronshagen von Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr und Sonnabend von 10 bis 14 Uhr in der Bürgermeister-Drews-Straße im Bereich der Hausnummern 2 bis 16.