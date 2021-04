Rendsburg

Schlusslicht zu sein, ist oft nicht schön. Bei Corona-Zahlen ist das anders. In der Statistik des Robert-Koch-Instituts, in der Kommunen und Landkreise aus Deutschland mit der Sieben-Tage-Inzidenz gelistet sind, bilden gleich vier Kreise aus Schleswig-Holstein das Ende. Dazu gehören am Wochenstart Schleswig-Flensburg (28,3), Nordfriesland (36,8), Plön (38,1) und auch Rendsburg-Eckernförde (45,6). Die Statistik bildete den Stand von Montag ab. Spitzenreiter ist übrigens das bayrische Hof mit einer Inzidenz von 560,8.

79-Jährige ist das 47. Todesopfer

Das Lagezentrum in Rendsburg musste am Dienstagnachmittag den Tod einer 79-jährigen Frau aus dem Raum Eckernförde, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatte, bekannt geben. Es handelt sich um den 47. Todesfall seit dem Ausbruch der Pandemie im März 2020.

Inzidenzwert steigt auf 49,3

Der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 49,3 (Vortrag 45,6) gestiegen. Die Zahl der aktuell mit dem Corona-Virus infizierten Menschen ist aber auf 229 Personen (Vortag: 236) gesunken. "21 Neuinfektionen gab es, 27 gelten wieder als genesen", teilte Antonia Burgmann vom Kreis mit. Vor allem in der stark betroffenen Stadt Rendsburg hat sich das bemerkbar gemacht: Die Zahl der aktuell Betroffenen sank auf 53 (Vortag: 61). Im Kreis ist damit den vierten Tag in Folge ein Inzidenzwert unter 50 registriert worden.

Gute Chancen für Lockerungen ab Montag

Und es sieht gut aus, dass die in dieser Woche verschärften Regeln, beispielsweise im Einzelhandel nur mit Kontaktdatenerfassung, ab kommenden Montag wieder gelockert werden. "Ich sehe dafür gute Chancen", so Prof. Stephan Ott, Leiter des Fachbereichs Soziales, Arbeit und Gesundheit optimistisch. Am Mittwoch wird er dem Land wieder über die Entwicklung der vergangenen sieben Tage, eine Lagebewertung und eine perspektivische Bewertung geben - seit Sonnabend hat der Kreis die Schallmauer von 50 nicht durchbrochen.

Fallzahlen nach Ostern sehr hoch

Ähnlich wie in der Stadt Neumünster war im Kreis Rendsburg-Eckernförde nach Ostern ein deutlicher Anstieg der Infektionszahlen zu verzeichnen.

"Der ist hauptsächlich auch auf Infektionen im privaten Umfeld zurückzuführen. Ob dabei Ostertreffen in den Familien eine treibende Rolle gespielt haben, kann ich nicht sagen", betonte der zuständige Fachbereichsleiter weiter. Einen großen Anteil habe allerdings das Ausbruchsgeschehen auf der Nobiskrug-Werft mit fast 30 Infizierten gehabt.

Viele Positivfälle in Testzentren

Auffallend ist laut Ott beim Zeitraum um Ostern gewesen, dass ein signifikanter Anteil der neuen Infizierten bei den „Bürgertestungen“ registriert worden sind. Das zeigt, wie wichtig diese Testzentren als Baustein beim Kampf gegen das Virus und hohen Infektionszahlen sind. 42 Teststationen gibt es mittlerweile im Kreis. Viele neue Anlaufstellen, wie in Bordesholm und Rumohr, sind in den letzten Tagen geschaffen worden.

"Durch die Genehmigung der Region Schlei-Ostsee-Eckernförde als Modellregion werden weitere hinzukommen", betonte Stephan Ott.