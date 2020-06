Rendsburg

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde verzeichnet in der vierten Woche infolge keine Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Auch nachweislich Infizierte gibt es aktuell keine, hieß es am Freitag im Rahmen der wöchentlichen Corona-Bilanz der Kreisverwaltung. Allerdings achten die Gesundheitsbehörden derzeit verstärkt auf ihr „Frühwarnsystem“, da mit dem Beginn der Sommerferien in mehreren Bundesländern verstärkt mit Touristen im Kreis zu rechnen ist.

Besucher aus Gütersloh nur mit Attest

„Wir sind gut vernetzt mit den Bürgermeistern vor Ort“, sagte Antonia Burgmann vom Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit. Mehrmals hätten sich in den vergangenen Tagen Menschen aus dem Raum Gütersloh – wo es einen großen Corona-Ausbruch gegeben hat – beim Bürgertelefon des Kreises gemeldet und vorsorglich nachgefragt, ob sie in den Norden kommen dürften. Die Antwort: Wenn sie nicht in Quarantäne wollen und ein Attest mit einem negativen Testergebnis mitbringen, dürfen sie die Kreisgrenzen passieren.

Bis zum Testergebnis: Quarantäne

Allen Touristen aus Risikogebieten rät die Kreisverwaltung, das Negativ-Attest immer mit sich zu führen. Denn: Oftmals lassen sich Hoteliers und Campingplatzbetreiber diese Dokumente zeigen. Auch zahlreiche Rückreisende – zum Beispiel aus Schweden – erkundigten sich beim Kreis. Da diese meist noch keinen Corona-Test vorweisen können, müssen sie zunächst in häusliche Quarantäne und den Test vor Ort schnell nachholen.

Kontrollen in Kneipen und Restaurants

Bei den Überprüfungen von mehreren Barbershops in der vergangenen Woche seien keine größeren Verstöße gegen die Corona-Auflagen festgestellt worden. Lediglich bei der sogenannten Kontaktdatenerhebung, bei der Kunden ihre Daten hinterlassen müssen, habe es Hinweise zur Verbesserung gegeben. Auch in der Gastronomie erfolge die Kontaktdatenerhebung noch nicht überall reibungslos. Deswegen soll deren Umsetzung in Kneipen und Restaurants in der kommenden Woche verstärkt kontrolliert werden.

Öffentliche Veranstaltungen im Fokus

Grundsätzlich gelte, dass Gäste, die in einem Gastro-Betrieb Platz nehmen, neben dem Datum auch ihren Namen, Adresse, Telefonnummer und gegebenenfalls E-Mail sowie Uhrzeit hinterlassen müssten. Aus Datenschutzgründen sei es aber nicht erlaubt, eine Liste für alle Gäste auszulegen. „Am besten, man nutzt kleine Zettel für jeden Gast“, empfiehlt Antonia Burgmann.

In der kommenden Woche außerdem im Fokus der Kreisverwaltung: öffentliche Veranstaltungen.

