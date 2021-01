Bordesholm/Rendsburg

In Wattenbek war eine vierköpfige Familie Anfang dieser Woche komplett positiv getestet worden. Bei einer Frau aus dieser Familie war nach Angaben des Kreises auch eine Coronavirus-Mutation festgestellt worden. Da Kontakte aus der Familie zur Kita im Bürgerhaus in Bordesholm und zu einer Abschlussklasse der Hans-Brüggemann-Gemeinschaftsschule in Bordesholm bestanden hatten, sind beide Gruppen unter Quarantäne gestellt worden und am Montag getestet worden. Dabei handelte es sich in der Kita um 15 Mädchen und Jungen sowie acht Mitarbeiter und an der HBS um sechs Schüler sowie vier Lehrkräfte.

Ergebnisse bislang alle negativ

Prof. Stephan Ott, Leiter des Lagezentrums, gab gestern eine vorsichtige Entwarnung zu den 33 Testungen. „Wir haben die Ergebnisse von mehr als 80 Prozent der Tests vorliegen, bisher alle mit negativem Ergebnis.“ Um welche Virusmutation es sich bei dem Fall in Wattenbek handelt, weiß der Kreis immer noch nicht. „Wir warten weiterhin auf die Ergebnisse aus Berlin, die leider noch auf sich warten lassen“, so Prof. Ott.

Auch in Strande war eine Mutation in einer Familie mit zwei Erwachsenen und vier Kindern nachgewiesen worden.

Kita bleibt bis 2. Februar geschlossen

Die Kindertagesstätte im Bürgerhaus in Bordesholm bleibt bis einschließlich 2. Februar geschlossen. Das teilte Kathrin Ülzmann, Vorsitzende des Trägervereins der Einrichtung, auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hatte den Kindergarten, in dem wegen der Corona-Pandemie nur eine Notbetreuung läuft, am Freitag vergangener Woche wegen des positiven Covid-19-Tests bei einer Mitarbeiterin geschlossen.

Zwölf neue Covid-19-Fälle im Kreis

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde meldete am Mittwoch insgesamt zwölf neue Covid-19-Fälle. Damit gelten 206 Personen aktuell als infiziert. 615 Menschen sind aber unter Quarantäne gestellt. Das sind 49 weniger als am Dienstag. Mit 32 Menschen sind in Rendsburg die meisten aktuell Infizierten registriert. In Ascheffel gibt es 29 Fälle, in Eckernförde 28.

In der Region Bordesholm sind momentan sechs Fälle aus Wattenbek, in der die vierköpfige Familie lebt, drei aus Schmalstede und jeweils zwei aus den Gemeinden Brügge und Mühbrook gemeldet.