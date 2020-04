Corona-Krise: Mehr Personal notwendig

Rendsburg

727 Stellen gibt es beim Kreis, direkt im Sitz an der Kaiserstraße etwa 450. Landrat Rolf-Oliver Schwemer hat in seinem Verwaltungsbericht am 23. April das Konzept zur Aufstockung vorgestellt. Der Kreis folge den Beschlüssen von Bund und Ländern, wonach das Gesundheitsamt vor Ort rein rechnerisch fünf Mitarbeiter je 20000 Einwohner haben müsse. Bei 275 000 Menschen im größen Flächenkreis im Land bedeutet das 68 Vollzeitstellen. Das Personal soll sich um Infektionsketten, Testungen, Nachverfolgung von Kontakten und Betreuung von Betroffenen kümmern.

232 nachgewiesene Corona-Infektionen im Kreis

Gestern Mittag gab es im Kreisgebiet Rendsburg-Eckernförde insgesamt 232 nachgewiesene Corona-Fälle. Davon gelten 165 als wieder gesund. 14 Todesfälle sind zu registrieren. Vor der Verbreitung des Virus belief sich am 1. März die Personalausstattung auf acht Vollzeitstellen, die ist bis zum 9. April auf 32 und bis zum 24. April auf 40 erhöht worden. Von dieser Woche an sind 68 Stellen für den Infektionsschutz zuständig.

Mehrkosten der Aufstockung unbekannt

Laut Schwemer setzen sich die 68 Stellen so zusammen: die ursprünglichen acht Mitarbeiter, dazu kommen nach internen Umbesetzungen in der Kreisverwaltung 37,5 Stellen. Die Mitarbeiter für 22,5 Stellen sollen extern angeworben werden. Die Kosten für diese Aufstockung wurden bislang nicht beziffert. Das zusätzliche Personal soll Honorarverträge erhalten oder über Zeitarbeitsfirmen angeworben werden. Eine Beschlussvorlage für den Kreistag werde vorbereitet, so der Landrat. "Bei den Neueinstellungen geht es um Ärzte und medizinisches Personal. Nicht alle werden auf dem Arbeitsmarkt zu bekommen sein, deshalb sind branchenferne Personen, die gerne mit Menschen kontakt haben oder gerne und gut am Telefon recherchieren könnnen, willkommen", so Nina Fiedler, die am Montag den Krisenstab leitete.

Interne Umbesetzungen nur freiwillig

Schwemer betonte auch aber, dass durch die internen Umbesetzungen, die alle auf Freiwilligkeit basieren, mit "Leistungseinbußen" zu rechnen sei. "Es liegt auf der Hand, dass bestimmte Tätigkeiten komplett liegenbleiben werden." Welche Bereichen das sein werden, wurde nicht kommuniziert. Es soll aber darauf geachtet werden, dass "besonders bürgerrelevante als auch für die politischen Gremien wichtige Handlungsfelder nach Möglichkeit in guter Weise weiterbearbeitet werden können", so der Landrat.

Sitzungssäle werden umfunktioniert

Büroplätze für die zusätzlichen Kräfte, die in Fünferteams arbeiten werden, sollen einerseits im Kreishaus geschaffen werden. Der Sitzungssaal des Kreistages, in dem jetzt bereits die Mitarbeiter des Bürgertelefons sitzen, soll umstrukturiert werden. Zudem sollen die Sitzungssäle I und II zu Großraumbüros umgebaut werden. Außerseits will der Kreis auch extern Räume anmieten. Die Räume des Nordkollegs sind dafür im Gespräch, bei weiterem Bedarf ist ab Juli auch die Emil-Nolde-Schule dafür vorgesehen.

