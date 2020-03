Rendsburg

Allgemeine Informationen zum Thema Coronavirus gibt es unter Tel. 04331/202-830. Diese Rufnummer ist weitergeschaltet auf das Bürgertelefon des Bundesministeriums für Gesundheit. Sie erreichen es von Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 12 Uhr.

Hotline der kassenärztlichen Vereinigung

Wenn Personen den Verdacht haben, infiziert zu sein, wenden sollten sie sich an die Hotline der kassenärztlichen Vereinigung unter Tel. 116117. Von dort werden die Ratsuchenden an eine entsprechende Anlaufpraxis verwiesen, um einen Nasen- oder Rachenabstrich zu erhalten, der zur Abklärung untersucht wird.

Bürgertelefon für Betroffene

Im Falle einer bestätigten Erkrankung ist ein Bürgertelefon unter Tel. 04331/202-560 des Gesundheitsamtes eingerichtet worden. Mitarbeiter beantworten von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr sowie an Wochenenden von 10 und 12 Uhr Fragen zum weiteren Vorgehen und Verhalten.

Zusätzliche Desinfektionsmittel sind bestellt

Zudem sind im Foyer des Kreishauses, in der Zulassungsbehörde und vor der Kantine Desinfektionsmittelspender aufgestellt worden. In Kürze sollen auch die Außenstellen der Kreisverwaltung entsprechend ausgestattet werden. „Alle Mitarbeiter sind über Hygieneregeln, die zur Verhinderung einer Infektion beitragen sollen, informiert worden. Zusätzliche Desinfektionsmittel sind geordert worden, die in Kürze an Beschäftigte in Bereichen mit intensivem Kundenkontakt verteilt werden“, so der Landrat.

Die aktuellen Infos des Kreises sind unter www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/service/aktuelles verfügbar.

Weitere Nachrichten aus der Region Rendsburg lesen Sie hier