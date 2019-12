Kreis-Haushalt mit Millionen-Überschuss

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde geht mit deutlichem Überschuss ins Haushaltsjahr 2020. Die Abgeordneten des Kreistages haben den Etat am Montag verabschiedet. Das Zahlenwerk weist ein Plus von 14,6 Millionen Euro aus. Damit arbeitet der Kreis im vierten Jahr in Folge mit einem Riesen-Überschuss.