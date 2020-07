Rendsburg

Um die Einhaltung der Regeln im Zuge der Corona-Pandemie weiter zu überprüfen, hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde seine Kontrollen in der zurückliegenden Woche fortgesetzt. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung suchten die Kontrolleure des Kreises unter anderem einen Prostitutionsbetrieb in Fockbek auf. Es habe jedoch keine Anzeichen dafür gegeben, dass Prostituierte in den vergangenen Wochen dort ihrem Gewerbe nachgegangen sind. „Der Betrieb ist nach wie vor geschlossen“ teilte der Kreis am Freitag mit. Ebenso habe es keine Hygieneverstöße in einem Restaurant in Altenhof gegeben, allerdings muss der dortige Betreiber sein Hygienekonzept noch schriftlich nachreichen. Auch zu diesem Betrieb hatte es Hinweise aus der Bevölkerung gegeben.

Badestellen im Fokus - wenn das Wetter mitspielt

In der kommenden Woche will der Kreis nach zweimaliger Verschiebung aufgrund des Wetters nun die Badestellen mit angrenzenden Gastronomiebetrieben besuchen. Zudem sollen die Kontaktdatenerhebungen in vielen Gastronomiebetrieben genauer unter die Lupe genommen werden. Dort habe sich „ein gewisser Schlendrian eingeschlichen“ hieß es aus dem Kreishaus. So seien die Angaben oft nicht leserlich und würden immer öfter ganz vergessen.

Nur eine infizierte Person

Unterdessen bleibt die Zahl der aktuell erfassten erkrankten Personen im Kreis Rendsburg-Eckernförde weiter auf einem niedrigen Niveau. Am Freitag war offiziell noch eine Person mit dem Corona-Virus infiziert.

