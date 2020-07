Rendsburg

In beiden Senioreneinrichtungen wurden zu Beginn des Feldversuchs alle insgesamt etwa 90 Mitarbeiter auf SARS-CoV-2-Antikörper getestet. So sollte ermittelt werden, ob Personen – auch unbemerkt – bereits erkrankt waren. In einer der beiden Einrichtungen werden zusätzlich ab sofort alle Mitarbeiter einmal pro Woche mit dem PCR-Test (Abstrich) auf Covid-19 untersucht. In der anderen Einrichtung gibt es diesen Test nicht. Nach acht Wochen wollen die Mediziner des Kreises erneut alle Beschäftigten auf Antikörper testen und beide Einrichtungen vergleichen. „Für uns stellt sich die Frage: Wie effektiv ist es, das Personal wöchentlich zu testen?“, erklärt Dr. Christin Hettich vom Gesundheitsamt des Kreises. Sollte sich herausstellen, dass wöchentliche Tests bei Mitarbeitern in Senioreneinrichtungen helfen, einen Corona-Ausbruch frühzeitig zu erkennen, werde die Studie ausgeweitet, so die Medizinerin. Einrichtungen und Mitarbeiter beteiligten sich freiwillig. Die Erkenntnisse will der Kreis nach Beendigung der Studie veröffentlichen.

Keine neuen Infektionen

Parallel dazu vermeldete die Kreisverwaltung am Freitag in ihrer wöchentlichen Corona-Bilanz keine registrierte Neuinfektion innerhalb der vergangenen sieben Tage. Damit waren am Freitag, 10. Juli noch zwei Menschen im Kreisgebiet nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert und könnten hoffentlich ab kommender Woche zum Kreis der genesenen Personen gezählt werden, hieß es aus dem Kreishaus. Bis dato waren insgesamt 257 Menschen im Kreis positiv auf Corona getestet worden, 14 von ihnen sind gestorben.

Badestellen werden später geprüft

Die geplante Überprüfung von Badestellen auf die Einhaltung der Corona-Regeln fiel in der vergangenen Woche buchstäblich ins Wasser. Aufgrund des anhaltenden Regens sollen sie zu einem späteren Zeitpunkt kontrolliert werden. Stattdessen hat das Team der Kreisverwaltung wieder Gastronomiebetriebe besucht. Zuvor hatten sich Gäste per Mail an die Kreisverwaltung gewandt und von kleineren Verstößen gegen die Corona-Auflagen in einzelnen Betrieben berichtet. Hauptsächlich bei der Kontaktdatenerfassung und beim schriftlichen Hygienekonzept könne der ein oder andere Gastronom noch nachbessern, hieß es aus dem Kreishaus. „Unsere Beratungen in den Betrieben haben sich aber bewährt und werden meist dankbar angenommen“, so Antonia Burgmann von der Kreisverwaltung. „Wenn unser Team dann nach drei Wochen dort wieder auftaucht, haben die Gastronomen unsere Tipps aufgenommen und alles verbessert.“

