In den Kronshagener Schulen geht es ruhig zu. Die durch Corona erzwungene Notbetreuung nahmen am Montag im Gymnasium nur sechs Kinder in Anspruch. In der Gemeinschaftsschule fand kein Schüler den Weg in die Bildungseinrichtung. In den kommenden Wochen steht für alle Heimarbeit auf dem Stundenplan.