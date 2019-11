Als Pony Prinz Phil das Band durchbiss, hatte das Warten ein Ende: Der Megastore von Pferdesport Krämer in Bredenbek öffnete am Mittwochnachmittag mit einem offiziellen Akt seine Türen. Kunden können ab Donnerstag in den Komplex strömen. An drei Eröffnungstagen gibt es ein vielfältiges Programm.