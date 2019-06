Achterwehr

Autofahrer müssen an diesem Donnerstag, 6. Juni, auf der Kreisstraße 32 zwischen dem Achterwehrer Ortsteil Schönwohld und Rodenbek (Einmündung K32/K93) mit Behinderungen rechnen. Denn von 9 bis 15 Uhr sollen an diesem Tag schadhafte Abschnitte auf der Fahrbahn „punktuell“ saniert werden. Das kündigte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) in einer Mitteilung an.

Darin heißt es weiter, dass aus Gründen der Verkehrssicherheit, des Arbeitsschutzes und der Bauqualität eine Vollsperrung der Kreisstraße an dieser Stelle notwendig sei.

Interaktive Karte: Sperrung der Kreisstraße 32

Weiträumige Umleitung über die Hamburger Chaussee

Der LBV bittet in seiner Information die Autofahrer darum, den ausgeschilderten Umleitungen zu folgen sowie um rücksichtsvolles Verhalten zum Schutze der Menschen auf der Baustelle. Umgeleitet wird der Verkehr von Schönwohld über die K93, die Rendsburger Landstraße, den Wulfsbrook, die Hamburger Chaussee und die K6 nach Rodenbek. Die Umleitung ist damit rund 14 Kilometer lang, der gesperrte Abschnitt der Kreisstraße dagegen nur rund drei Kilometer.

Radfahrer und Fußgänger sowie der öffentliche Personennahverkehr, Rettungsdienste und Polizei können den Baubereich allerdings passieren, kündigte die Behörde weiter an.

Immer informiert: Nachrichten aus der Region