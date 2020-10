Der Traum der Bürgermeister in den 165 Kommunen im Kreis Rendsburg-Eckernförde wird wahr: Die Politik hat beschlossen, die Kreisumlage von 31 auf 29 Prozent zu senken. Das entfaltet sofortige Wirkung, denn die Senkung gilt rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres. Das entlastet die Gemeindehaushalte.

Von Tilmann Post