Krippenplätze in Wattenbek sind gefragt wie nie zuvor. Der Bedarf von fünf Plätzen zum Start des neuen Kindergartenjahres kann gerade so eben gedeckt werden – aber im Frühjahr 2022 wird es eng. Die Gemeinde sucht nach Lösungen, sieht aber auch das Amt und die anderen Kommunen in der Pflicht.