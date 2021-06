Bordesholm

In der vergangenen Woche steuerte das Bauhofteam mit dem Hubsteiger zunächst den Rundweg auf der Westseite des Bordesholmer Sees an. An markierten Bäumen rund um die Vogelwiese stoppten die Akteure, ließen sich in die Wipfel hochliften und schnitten dort das Totholz heraus. Mit der Aktion erfüllten sie die Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde, erläuterte Teamleiter Christoph Brötz. Das Totholz wurde nur dort aus den Kronen heraus genommen, die über dem viel genutzten Seerundweg ragen.

Markante Weide muss eingekürzt werden

In dieser Woche nahmen sich Brötz und seine Leute einzelne Bäume auf der Ostseite vor. Eine markante Weide, deren mächtige Äste über einer Bank hingen, musste erheblich eingekürzt werden. Eigentlich wollte der Bauhof bereits im vergangenen Jahr dort anrücken, ein Hornissennest im Baum verhinderte jedoch die Aktion. Jetzt wollte Brötz nicht mehr warten. „Wenn die dicken Äste brechen und es sitzt dort gerade jemand auf der Bank, ist die Gemeinde dran“, erklärte der Forstwirt.

Lesen Sie auch: Nortorf: Schräge Pappeln wurden zu Kleinholz

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Trotz der Absperrungen lassen sich vereinzelte Spaziergänger nicht von ihrer Rundwegtour abhalten. Vor allem ältere Fußgänger ignorieren die Sperrungen, hat Christoph Brötz beobachtet. Zudem gibt es Vorwürfe, die sich auch gegen den Zeitpunkt der Fällarbeiten richten. Dabei wurde über die Baumarbeiten bei einer Begehung zuvor entschieden, bei der neben Brötz der Förster Jörn Winter sowie die Umweltausschussvorsitzende Carola Ketelhodt und Umwelttechnikerin Lena Paschko teilgenommen hatten.

Lesen Sie auch: Mehr Platz für heimische Laubbäume

Zudem wurde die Untere Naturschutzbehörde des Kreises informiert. Normalerweise dürfen bis September keine Bäume gefällt werden. „Wenn aber wegen möglichen Astbrüchen Lebensgefahr für Fußgänger und Radfahrer besteht, dürfen wir jetzt schon an die Bäume“, betonte der Baumfachmann. Die Weide am Seeufer wird die Aktion gut überstehen, führte Brötz weiter aus: „Die schlägt wieder neu aus.“