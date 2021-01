Die Impfungen haben begonnen, doch am Informationsfluss gibt es Kritik. Viele ältere Menschen haben unbeantwortete Fragen rund um die Anmeldung zu Terminen. Uwe Hartwig, Vorsitzender im Kronshagener und Kreis-Seniorenbeirat beklagt ein "Chaos". In Kronshagen will die Gemeinde nun schnell handeln.