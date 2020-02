Harsche Kritik an der Amtsverwaltung

Felde

„Ich fühle mich durch die Entscheidungsträger der Amtsverwaltung für dumm verkauft und hintergangen“, fasste Gemeindevertreter Rolf Sebelin (BFF), der auch Mitglied im Finanz- und Bauausschuss des Amtes ist, die Gesamtsituation zusammen.

Verwaltung soll Entscheidungen ihrer Gremien ignoriert haben

Schon 2017 habe der Amtsausschuss auf Grundlage des vorgestellten Entwurfes von Architekt Udo Redepennig die Entscheidung zum Neubau des Amtsgebäudes getroffen. 2019 habe Architekt Hauke Mengel den Auftrag erhalten, ein Gebäude mit Staffelgeschoss und einer Nutzfläche von 2100 Quadratmetern für 42 Mitarbeiter inklusive der Polizei mit einem Kostendeckel von fünf Millionen Euro zu planen. „Ohne Genehmigung durch den zuständigen Amtsausschuss wurde für 52 Mitarbeiter auf einer Fläche von 2900 Quadratmetern geplant und so Mehrkosten von mindestens 2,9 Millionen Euro verursacht“, kritisierte Sebelin.

Verwaltungsgebäude in Kropp als Musterbeispiel

Zum Vergleich habe man sich vergangene Woche ein Verwaltungsgebäude der Gemeinde Kropp angesehen, das 2019 für viereinhalb Millionen Euro fertiggestellt wurde. Der Bürgermeister dort habe deutlich gemacht, was möglich sei, wenn man clever plane.

Sebelin spricht von katastrophaler Intransparenz

Bezüglich der Arbeit der Amtsverwaltung sprach Sebelin von „katastrophaler Intransparenz“. Dabei sei die Amtsverwaltung der Dienstleister ihrer acht Gemeinden, die sie bezahlen. Sie sei an die Beschlüsse des Amtsausschusses gebunden.

Kostenexplosion nicht tragbar

Sebelin zeigte sich verwundert, dass der neue Architekt bislang nicht einmal den ersten, bereits sehr detaillierten Entwurf kannte. Für Felde sei es wichtig, dass ein Gebäude entstehe, das sich sowohl optisch, als auch in seiner Größe ins Ortsbild einpasse. Für alle Gemeinden des Amtes, die den Bau am Ende gemeinsam bezahlen müssten, sei entscheidend, dass die Kosten im Rahmen blieben. Angesichts der Kostenexplosion wurden auch Stimmen laut, eine Ertüchtigung des Bestandsgebäudes in Achterwehr erneut zu prüfen. Schon nach der ursprünglichen Kostenschätzung zahle alleine Felde rund drei Millionen für das Amtsgebäude.

Das Gebäude soll zu Felde passen

„Dass der Bauamtsleiter in der Bürgermeisterrunde sagt, Felde hätte lediglich die Klinkerfarbe und die Dachziegel zu bestimmen, ist ein Unding“, so Sebelin. Bislang gäbe es nur einen Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan, noch sei kein Baufenster für ein Gebäude festgelegt. Ein Gebäude, das nicht nach Felde passe, werde sicher nicht in Felde gebaut. Dafür gab es Applaus von anwesenden Bürgern.

Fragen sollen im Amtsbauausschuss beantwortet werden

Um Transparenz herzustellen, hat Sebelin dem Amt die offenen Fragen übermittelt. Am 25. Februar sollen diese um 17 Uhr im Bauausschuss des Amtes von der Verwaltung beantwortet werden. „Die Sitzung ist öffentlich, ich kann nur jeden raten dorthin zu kommen“, sagte Sebelin.

