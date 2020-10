Beim Thema Windkraft haben die Gemeindevertreter in Gnutz in zwei Verfahren entschieden. Sie wiesen in einer Stellungnahme zum vierten Entwurf des Regionalplans Windenergie zur 436 Hektar Vorrangfläche auf ein Schwarzstorch- und Seeadlervorkommen hin. Und sie stimmten dem Bau zweier Windräder zu.