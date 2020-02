Die Zeit drängt: Im April könnten die Abrissarbeiten am Famila-Gebäude Flintbek beginnen, bis dahin müssen die Katzen, die an der Futterstelle auf dem Parkplatz seit 2011 betreut werden, ein neues Zuhause finden. Tierfreundin Gabriele Jansky macht sich Sorgen, noch ist keine Lösung in Sicht.