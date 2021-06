Kröger Werft lässt Megajacht vom Stapel

Schacht-Audorf

Die Kröger Werft in Schacht-Audorf hat am Dienstag eine ihrer größten Jachtneubauten vom Stapel gelassen.

Kurz nach 10 Uhr rutschte der 122 Meter lange Rumpf des Neubaus mit dem Projektnamen „JAG“ in den Nord-Ostsee-Kanal. Die große Heckwelle schwappte bis ans Nordufer.

Vier Schlepper zogen das große Luxusschiff „JAG“ anschließend an die Ausrüstungspier der zur Lürssen-Gruppe gehörenden Werft. Bis 2023 erfolgen dann der Innenausbau und die Ausrüstung des Schiffes.

Auftraggeber der Luxusjacht „JAG“ könnte aus den USA stammen

Wer Auftraggeber der in Schacht-Audorf gebauten Luxusjacht ist, ist unklar. Da am Bug beim Stapellauf aber große US-Flaggen befestigt waren, deutet einiges auf einem US-Bürger als Eigner hin.

Der Projektname „JAG“ steht in den USA als Abkürzung für den Generalanwaltsservice der US Navy (Judge Advocate General’s Corps der US Navy ). Die Kröger Werft macht zum Projekt allerdings keine Angaben.

Die Designer der Jacht sind Reymond Langton und Nuvolari Lenard. Das Projektmanagement liegt bei der Firma Moran Yachts aus Fort Lauderdale (Florida/USA).