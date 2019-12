Die Gemeindevertretung Krogaspe hat mit Einschränkungen für ein Einfamilienhaus-Baugebiet am Ossenweg gestimmt. Der private Investor kann zunächst nur drei statt zehn in zwei Bauabschnitten geplante Flächen verkaufen. Die Gemeinde will Konkurrenz zum eigenen Baugebiet Dohrkamp II vermeiden.