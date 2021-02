Rund 155.000 Euro fließen aus einem Bund-Länder-Förderprogramm in die Ganztagsbetreuung der Kronshagener Grundschulkinder. Neben baulichen Veränderungen kauft die Gemeinde Spielgeräte, erweitert den Niedrigseilgarten und schafft iPads für die Erweiterung der Medienkompetenz an.

Geld für Ganztagsbetreuung in Kronshagen

155.000 Euro Fördermittel - Geld für Ganztagsbetreuung in Kronshagen

Von Florian Sötje