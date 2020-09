Kronshagen

Der Dachstuhl der ehemaligen Brüder-Grimm-Schule (BGS) brannte am Montagnachmittag in der Nähe eines Arbeitsrohres. Vier Minuten nach der Alarmierung traf das erste Fahrzeug der Kronshagener Feuerwehr am Einsatzort ein, sagte der stellvertretende Feuerwehrchef Sönke Körner. „Durch schnelles Eingreifen konnte Schlimmeres verhindert werden“, ergänzte Kronshagens Feuerwehrchef Christian Esselbach.

Hausmeister hatte den Brand gemeldet

Im Einsatz waren 40 Feuerwehrleute aus Kronshagen, 20 aus Ottendorf sowie eine Drehleiter aus Kiel. Esselbach sprach von einer „reibungslosen Zusammenarbeit bei der Alarmierung“. Der Hausmeister der ehemaligen BGS habe den Brand gemeldet. Menschen hätten sich zum Zeitpunkt des Feuers nicht im Gebäude befunden, sagte Esselbach.

Gegen 18 Uhr loderte das Feuer noch leicht, war aber unter Kontrolle. Zum genauen Ausmaß des Schadens und der Brandursache konnte die Feuerwehr noch keine Angaben machen.

