Eigentlich verkauft die Firma Kronsguard aus Kronshagen Sicherheitsplomben, Containerschlösser oder Datenlogger zur Kontrolle von Transportwegen. Durch die Anfrage von Geschäftskunden und Firmenkontakte nach China stieg Geschäftsführer Gerhard Schwarzat in den Schutzmasken-Markt ein - und hat dabei viel gelernt.

Von Florian Sötje