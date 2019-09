Kronshagen

Der Pflanzenmarkt des Ortsverbands der Grünen in Kronshagen im April und im Herbst ist ein Geheimtipp. Ohne Voranmeldung können ausschließlich Privatleute Ableger und selbst Gezogenes wie Gräser, Fuchsien, Kräuter, Buchsbäume und Lampionpflanzen verkaufen. Die Partei bot an ihrem Stand gegen eine Spende für das Tierheim Uhlenkrog Setzlinge an. Statt Parteiprogrammen gab es kostenlos Pflanzkalender. „Wahl war letztes Jahr“, erklärte Inge Schließmann, Sprecherin des Ortsverbands der Grünen.

Der Pflanzenmarkt der Grünen ist ein Geheimtipp

Die Pflanzen aus privater Hand sind beliebt. „Die Käufer wissen, dass sie im Freien gewachsen und robust sind“, erklärte Inge Schließmann den Geheimtipp-Charakter des Marktes. Raritäten aus der Region konnte Inge Schließmann bei einem Rundgang entlang des in Holzkisten, Plastikwannen und -tüten auf dem Asphalt angebotenen Grüns dieses Mal nicht entdecken: „Im April gab es heimische Goldrute, in Gärtnereien erhält man meistens nicht-heimische Goldrutenarten.“

Zimmerpflanze Sansevieria fand ihre Abnehmer

„Wir haben uns erst heute früh um halb neun entschieden, unsere Pflanzen einzupacken“, erzählte Verkäuferin Ursula Czempor aus Mettenhof. Sansevieria, die Trendzimmerpflanzen mit den fleischigen, schwertförmigen Blättern, kosteten bei der 70-jährigen Hobbygärtnerin inklusive Übertopf 3,50 Euro das Stück. Nach 45 Minuten waren drei der vier Zimmerschmücker verkauft.

„Ich ziehe alles selbst in meinem neun Quadratmeter großen Garten“, erzählte die Hobby-Gärtnerin. Angesichts der Nachfrage war ihr Mann nochmal nach Mettenhof gefahren, um Nachschub einzutopfen. Nicht alles Grün fand Freunde: Eine Tanne und die Kiefernableger ihrer Freundin Maria Hamann (69) gehörten nicht zu den Rennern.

Immer informiert: Nachrichten aus der Region