„Bänke nummerieren“ - der Vorschlag bei der Bürgerwerkstatt hat in Nortorf eine Diskussion in Gang gesetzt. Nummern an Bänken erleichtern Rettungskräften die Orientierung. Ein Bürger bot Mittel und den Aufbau eines Teams an, die SPD erinnerte: Sie hatte schon im Januar Rettungspunkte beantragt.