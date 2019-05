15 Grad und Regen: Das Wetter lädt am Himmelfahrtsfeiertag nicht zu langfristigen Aktivitäten im Freien ein. Bollerwagen-Gruppen waren auf Tour, aber nicht so viele wie in den Vorjahren. Wenig Trubel herrscht am Einfelder und Bordesholmer See. Bis 16 Uhr füllte sich die Vogelwiese in Bordesholm.