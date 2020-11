Kronshagen

In Kronshagen ist am vergangenen Donnerstag, 12. November, ein Lichtmast von einem bisher unbekannten Autofahrer angefahren und beschädigt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilt, hatte der Pkw-Fahrer in der Kurve Eschenkamp/Hasselkamp die Kontrolle über seinen schwarzen Kleinwagen verloren und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Der Fahrer überfuhr mit seinem Wagen Eschenkamp/Hasselkamp den Gehweg und prallte frontal gegen eine acht Meter hohe Straßenlaterne, die stark beschädigt wurde.

Polizei sucht nach Zeugen

Der mutmaßliche Täter entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Ortsmitte und dann weiter in Richtung Kiel-Innenstadt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Weil das Fahrzeug Kühlwasser verloren hat und im Frontbereich stark beschädigt sein könnte, suchen die Beamten jetzt nach Zeugen, denen ein solches Fahrzeug aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizei in Kronshagen unter der Telefonnummer 0431- 585950 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.