Kronshagen

Im vergangenen Jahr war die Bilanz für 2017 noch positiver ausgefallen. Aus einem zunächst erwarteten Defizit von 900.000 Euro wurde schließlich ein Überschuss von 2,55 Millionen Euro. Das hatte aber einen traurigen Hintergrund. Mit 1,3 Millionen Euro floss damals die Versicherungsleistung für den verheerenden Brand bei der Freiwilligen Feuerwehr Kronshagen in die Bilanz ein.

Nun wird also ein Überschuss von 1,4 Millionen Euro für den Jahresabschluss 2018 erwartet. Die Verbesserung in der Haushaltslage verteilt sich auf mehrere Posten. Ein Plus von 318.000 Euro geht allein aus dem Ende des Abwasser-Streits mit der Stadt Kiel und einer damit verbundenen Rückzahlung einher. Zudem erhöhten sich unter anderem bestimmte Zuweisungen des Landes. 80.000 Euro, die für eine externe Steuerung bei der Fusion der beiden Grundschulen eingeplant waren, wurden nicht gebraucht.

Überschuss von 1,4 Millionen Euro stehen erhebliche Ausgaben gegenüber

Gemeindevertreter Georg Lentsch ( SPD) regte im Finanzausschuss in Richtung Verwaltung an, die gute Haushaltslage zu nutzen, um die Investitionsbedarfe in der Gemeinde zu ermitteln und der Politik eine Liste zusammen zu stellen. "Vielleicht können wir bei der guten Zinslage auch Investitionen vorziehen", sagte Lentsch. Bürgermeister Ingo Sander ( CDU) befand dies als "guten Einwand".

"Ein Überschuss von 1,4 Millionen Euro ist eine sehr positive Entwicklung und gibt uns Gestaltungsräume", sagte Sander. Aber: Dem gegenüber ständen erhebliche kontinuierliche Ausgaben, ergänzte der Rathauschef. Ganz vorne mit dabei: Grundschule und Kita. "Wir wollen die Infrastruktur dort auf hohem Niveau halten und schaffen nun eine zusätzliche Kita", sagte Sander. Das Investitionsvolumen beträgt insgesamt sieben Millionen Euro, zwei davon werden gefördert.

Wunsch nach einer weiteren Sporthalle besteht in Kronshagen schon länger

Ein weiterer Posten ergibt sich aus der Sporthallensituation in der Gemeinde. Nachdem sich in der Halle der Gemeinschaftsschule ein Deckenelement gelöst hatte, braucht es ein neues Dach. Das ergaben Untersuchungen. "Da reden wir von mehreren hunderttausend Euro. Die Umkleidekabinen sind dann auch mal dran. Und diese Investitionen ziehen sich so durch", sagte Bürgermeister Sander. Zudem bewegt sich die Gemeinde mit ihren Sporthallen an der Kapazitätsgrenze. Sportverein und Schulen wachsen, der Wunsch nach einer zusätzlichen Halle wabert schon länger durch Kronshagen.

Bürgerhaus muss fit für die Zukunft gemacht werden

Zudem prüfen Architekten derzeit, welche Kosten auf die Gemeinde zukommen, um das Bürgerhaus für die Zukunft aufzustellen, das mittlerweile 40 Jahre alt ist. Das erste Dach ist noch drauf. Die Gemeinde Kronshagen hat also momentan Geld, aber auch viel vor.

