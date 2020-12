In den Schulen in Kronshagen und im Amt Achterwehr nutzt nur eine überschaubare Zahl an Eltern das Angebot der Notbetreuung. Das ist auch auf den Appell von Ministerpräsident und Bildungsministerin zurückzuführen, sagen die Schulleiter. Bereits zu Wochenbeginn waren viele Schüler zu Hause geblieben.