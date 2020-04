Schulen bereit für ihre Abiturienten

Kronshagen

"Wir wollen allen Schülern das Gefühl geben, dass sie bei uns gut aufgehoben sind, damit sie sich unter diesen Bedingungen wirklich auf ihre Klausuren konzentrieren können", sagt Hans-Jörg Dose, Schulleiter am Gymnasium Kronshagen, zu den Vorbereitungen auf die Profilfach-Klausuren, die am kommenden Dienstag anstehen.

Seit die Entscheidung feststehe, dass die Abiturprüfungen durchgeführt werden, arbeite man jede Vorgabe von Seiten des Ministeriums akribisch ab, sagt Dose. 87 Abiturienten sollen sich am Dienstag im Kronshagener Gymnasium auf ihre Klausuren konzentrieren können. Geschrieben werden diese in Kleingruppen und ausschließlich in Räumen im ersten Stock des Gebäudes. Die Einzeltische sind mit dem vorgegebenen Abstand angeordnet, in der Mitte liegen Duden und ein Handspender zur Desinfektion bereit. Das Ministerium hatte bei allen Schulen in Schleswig-Holstein abgefragt, ob ausreichend Spender und Desinfektionsmittel vorhanden sind und andernfalls Nachschub aus der Landesreserve angeboten. "Unser Hausmeister war da sehr weitsichtig und hat rechtzeitig Desinfektionsmittel und Handschuhe bestellt", sagt Dose, der mit seinen Kollegen für Dienstag einen Aufsichtsplan erstellt hat.

Abiturienten kommen in Etappen an die Schule

Neben der dauerhaften Aufsicht in den einzelnen Räumen, haben vier bis sechs Lehrer die Flure im Blick. Vor den Toiletten sind Wartekorridore markiert, damit auch dort die Abstände eingehalten werden können. Alle Schüler haben eine E-Mail bekommen, in der verschiedene Uhrzeiten angegeben sind, zu denen sie am Gymnasium erscheinen sollen. Durch diesen vorgegebenen 15-Minuten-Takt will man die Situation vor Ort entzerren. "Wir versuchen wie jede andere Schule auch, an alles zu denken und die Rahmenbedingungen zu leisten. Wir sind gut davor", bilanziert der Schulleiter.

Nortorf : Seperate Räume für Schüler der Risikogruppe

Timo Off, Schulleiter an der Gemeinschaftsschule Nortorf, hat sich mit seinem Kollegium ebenso intensiv auf die anstehenden Abiturprüfungen der Schüler vorbereitet. 40 Abiturienten erwartet Off am Dienstag zu den Klausuren. "Es ist eine große Aufgabe, die wir zu leisten haben. Wir haben aber alles sehr gut organisiert, wissen genau, wie die Schüler die Schule betreten und auf welchem Platz sie sitzen sollen, wie die Wege zu den Toiletten sind, wo Jacken und Taschen liegen sollen", sagt der Nortorfer Schulleiter. Man habe Tische und Stühle bereits probeweise gestellt, schreibe die Klausuren in vier großen Räumen, darunter die Aula und ein sehr großer Klassenraum. "Hinzu kommen seperate Räume für Schüler, die der Risikogruppe angehören", erläutert Off.

ESA- und MSA-Abschlussjahrgänge sollen Mitte der Woche kommen

Bestände an Desinfektionsmittel sind in Nortorf ebenfalls ausreichend vorhanden. "Der große Aufwand gibt uns ein gutes Gefühl. Und wenn wir dieses an die Schüler vermitteln können, werden sie ihre Sache sehr gut machen", sagt Off. An der Gemeinschaftsschule sollen neben den Abiturienten auch die Abschlussjahrgänge für den ersten allgemeinbildenden Schulabschluss (ESA) und den mittleren Schulabschluss (MSA), die im Mai ihre Prüfungen schreiben, auf diese vorbereitet werden. Nach aktuellem Stand will das Bildunsministerium die Schüler zur Prüfungsvorbereitung ab Mittwoch wieder in die Schule schicken. "Wir haben auch für Mittwoch und Donnerstag, wenn die Schüler kommen sollten, ausreichend Pläne gemacht", sagt Off.

