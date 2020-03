Gemeinsame Sternfahrt gegen Elterntaxis

Kronshagen

300 Räder bei 832 Schülern: Die Projekt-Initiatoren Nike, Luise und Tonio haben bei den Vorbereitungen für ihre Aktion am Fahrradständer des Kronshagener Gymnasiums genau nachgezählt. "Da gibt es definitiv noch Steigerungspotenzial", sagt Tonio, der frohen Mutes ist, dass sich viele Schüler am Mittwochmorgen der gemeinsamen Sternfahrt zum Gymnasium anschließen werden. Denn mit dem Auto dürfte ein Durchkommen unmöglich sein.

Schüler können sich den Fahrrad-Zügen auf dem Weg anschließen

Sowohl der Fahrrad-Zug, der sich um 7.10 Uhr vom provisorischen Marktplatz vor dem Rathaus in Bewegung setzt, als auch die Radfahrer, die um 7.15 Uhr vom Parkplatz am Suchsdorfer Weg zwischen Kreisel und Schule starten, werden von der Polizei eskortiert. Vom Rathaus aus geht es über die Kopperpahler Allee und den Eichkoppelweg in Richtung Gymnasium. „Schüler können sich natürlich auf dem Weg den Fahrrad-Zügen anschließen“, sagt Nike.

Heißgetränk, Apfel und Tombola als Motivationshilfe

Um möglichst viele Schüler zu motivieren, haben die Initiatoren fleißig getrommelt und am vergangenen Freitag in den Klassen über die Aktion informiert. Die Resonanz sei sehr positiv gewesen, neue Fahrgruppen hätten sich spontan gebildet, sagt Luise. Die Eltern wurden mit einem entsprechenden Brief informiert. Für jeden radfahrenden Schüler gebe es am Mittwoch als Belohnung ein Heißgetränk und einen Bio-Apfel aus der Region, ergänzt Luise. Zudem soll es eine Tombola geben. Neben der Organisation von Sponsoren führte das Trio zur Vorbereitung eines reibungslosen Ablaufs Kooperationsgespräche mit Polizei und Ordnungsamt und kaufte bei Ebay 600 wiederverwendbare Becher.

Idee entstand im Unterricht

Geboren wurde die Idee zur Aktion im Unterricht. Im gesellschaftswissenschaftlichen Profil hätten sie sich mit dem Thema „Nachhaltige Lebensstile“ befasst, sagt Nike. Die Schüler sollten in diesem Kontext ein eigenes Projekt umsetzen. Der Fokus der Drei fiel auf den sogenannten Megatrend „Bike-Boom“, bei dem es um Mobilität und Urbanisierung geht.

Elterntaxis führen täglich zu viel Verkehr vor der Schule

„Wir haben Ideen gesammelt. So sind wir auf den Punkt gekommen, dass viele Schüler, die aus Kronshagen oder Suchsdorf kommen, mit dem Auto zur Schule gefahren werden. Das führt jeden Tag zu einem Chaos vor der Schule“, sagt Nike. Dagegen wolle man gemeinsam ein Zeichen setzen, das möglichst langfristig wirke, sagt sie. Viele Schüler seien bei den Demonstrationen von Fridays for Future dabei gewesen. Nun gehe es auch darum, selbst etwas umzusetzen.

