Tarek Saad musste aus seiner Heimat Syrien fliehen, baute sich hier ein neues Leben auf und geht seinen Weg in der Politik. Sein nächstes Ziel: auf dem Landesparteitag im März als Beisitzer in den SPD-Landesvorstand gewählt zu werden. Er will Integrations- und Migrationspolitik weiter mitgestalten.