„2020 schafft Kronshagen mit dem Haushalt eine schwarze Null“, sagte Finanzausschussvorsitzender Thomas Kahle am Dienstag. Allerdings nur, schränkte er ein, weil die rund eine Million Euro Einnahme aus dem Grundstücksverkauf an die VBK erst in 2020 und nicht, wie geplant, in 2019 fließen wird.