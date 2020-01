Dank Ciro 1537 Euro für den Zoo Krefeld

Flintbek

Der Brand des Affenhauses im Krefelder Zoo in der Silvesternacht sorgte bundesweit für Betroffenheit. Die Flintbeker Künstlerin Manuela Rathje kam schnell auf die Idee, mit einer Kunstaktion zu helfen und spendete ihren Druck "Ciro" im geschätzten Wert von 990 Euro. Rathje rief zu einer Losaktion auf: Mit einem Mindestwert von zehn Euro konnte sich jeder an der Verlosung beteiligen.

Unter notarieller Aufsicht wurde gezogen

Am Sonnabend war es dann so weit: Unter Aufsicht des Flintbeker Notars Ulrich Finkeisen wurde verlost. "Bis zu dem Zeitpunkt hatten sich 65 Spender an der Aktion beteiligt. Insgesamt ist eine Summe von 1537,77 Euro zusammengekommen", freute sich Rathje über die Resonanz.

Neben dem Druck "Ciro", der einen Affen im Großformat zeigt, stellte die Künstlerin wegen des großen Interesses überdies ein Kunstbuch für den zweiten Platz sowie einen Kunstkalender zur Verfügung.

Der Hauptpreis Ciro geht nach Kiel

Der Hauptpreis ging an Kristina Thauer aus Kiel, der zweite Preis an Elke Kylau. Über den Kunstkalender darf sich Juliane Rüsbuldt freuen. "Ich bedanke mich bei allen, die mich und diese Aktion unterstützt haben", sagte Manuela Rathje, und schloss Ulrich Finkeisen in diesen Dank ein.

