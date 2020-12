Lichtshow für Passanten: Das Kulturfestival Schleswig-Holstein setzte die St. Martin Kirche in Nortorf am Dienstag mit einer prachtvollen Illumination in Szene. Während drinnen ein Live-Konzert ohne Besucher aufgezeichnet wurde, schwelgten Innenstadtbesucher draußen im vorweihnachtlichen Lichtspiel.