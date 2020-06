Vom Fluppenspender zum Kunstverkauf

Achterwehr

Es dauerte keine Stunde, dann hatte Andreas Petzke den Kunstautomaten an der alten Schule in Achterwehr, die auch die Galerie für aktuelle Kunst beherbergt, montiert. Galeristin Gisella Reime und Gemeindevertreter Jochen Simon (LG) durften als Erste den neuen Automaten auf seine Funktion testen. Vier Euro muss man in den Geldschlitz einwerfen, bevor man eine der Metallschubladen mit nach vorne ziehen kann. Sechs Fächer stehen zur Auswahl, von überregionaler Kunst über „Mixed Art“ bis hin zu regionaler Kunst.

Kunst mit Warnhinweis

„Das ist ein Geräusch, das ich seit Ewigkeiten nicht mehr gehört habe“, sage Simon, als die Schublade mit dem für alte mechanische Zigarettenautomaten üblichen Ritsch herausgleitet. Ein kleines grünes Päckchen gibt sie frei. „KUNST“ steht draußen in großen Lettern drauf. Und der Warnhinweis „Diese Kunst kann verwirren, erhellen, aufregen und süchtig machen!“

Anzeige

Schon 250 Automaten aufgestellt

„Das ist natürlich eine Anlehnung an die Pflicht auf Zigarettenschachtel Warnhinweise aufzudrucken“, sagt Petzke, der zusammen mit Lars Kaiser bis heute schon rund 250 Automaten in Deutschland und auch im Ausland verteilt hat. Die Idee zu der Aktion kam von Kaiser. „Galerien haben ja immer nur eine beschränkte Öffnungszeit. Er hat nach einer Möglichkeit gesucht, Kunst rund um die Uhr verkaufen zu können“, erklärt Petzke, der die technische Betreuung der Automaten übernommen hat.

Weitere KN+ Artikel

400 Künstler befüllen die Päckchen

Gefunden hat sich das Duo, als sich Kaiser bei Ebay auf die Suche nach alten Automaten machte. „Ich hatte welche im Angebot, so haben wir uns kennengelernt“, sagte Petzke. Schon 2001 stellte Kaiser den ersten Automaten auf. Heute kümmert er sich im Team um die Künstlerbetreuung.

„Rund 400 Künstler sind bislang dabei und bestücken die Schachteln mit ganz individuellen Kunstwerken und einer kurzen Vita“, erklärte Petzke, der die alten Fluppenspender umbaut und von der alten Mark auf den Euro umrüstet. Natürlich werden die Automaten auch optisch verschönert und sind für sich schon kleine Kunstwerke. Den Achterwehrer Automaten ziert ein Bild von einem Kanu, das am See liegt. Darüber schwebt ein Heißluftballon in Form einer Erdbeere.

Kostenlose Aufstellung

Die Installation des Automaten ist kostenlos. Auch um die regelmäßige Befüllung müssen sich die Besitzer nicht kümmern. Im Gegenzug gibt es aber auch kein Geld für den Aufstellplatz. „Die Einnahmen gehen an die Künstler“, erklärt Petzke die Idee.

Von der Urlaubsentdeckung an die Galeriewand

„Ich habe im Urlaub mitten in der Pampa einen Kunstautomaten gesehen“, sagte Jochen Simon, der mit seiner Frau unterwegs war. „Wir hatten kein Kleingeld dabei und sind extra noch einmal hingefahren, um es auszuprobieren.“ Das Konzept sei spannend. Zurück in Achterwehr hat er die Idee der Gemeindevertretung vorgeschlagen.

Im Dezember war klar, es darf auch ein Automat an der Außenwand der Galerie installiert werden. „Wir haben verschiedene Gestaltungsvorschläge bekommen, dieser hat sich durchgesetzt“, sagte Simon, der sichtlich zufrieden und mit einem satten Ratsch die jetzt leere Metallschublade wieder in den Automaten drückte.

Mehr Infos: www.kunstautomaten.com

Mehr aus der Region Rensburg lesen Sie hier.