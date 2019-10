Vier Künstler stellen Skulpturen und Bilder in der Rendsburger Galerie Lokschuppen am Kreishafen aus. Es ist die letzte Schau für 2019 und eine Art Best-of des Jahres. Denn alle vier Künstler waren in diesem Jahr bei Ausstellungen im Lokschuppen vertreten. Und so ist die Schau eine Finissage.