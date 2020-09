Autofahrer mussten auf der Landesstraße 49 bei Bordesholm am Mittwochnachmittag etwas Geduld mitbringen. Wegen einer Ölspur in Höhe des Abzweigers zur Landesstraße 318 wurde ab 16 Uhr die Fahrbahn gereinigt. Die Arbeiten dauerten bis in den Abend.