Flintbek

„Für unsere Vögel ist ein sauberer Nistkasten auch im Winter wichtig“, sagt René Hartwig vom Landesjagdverband in Flintbek. Der Grund: „Auch wenn die Brutsaison vorbei ist, bedeutet es nicht, dass Nistkästen nicht mehr genutzt werden. Vögel ziehen sich in harten Wintern auch gern mal in einen Nistkasten...