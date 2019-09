Wieder freie Fahrt auf der L 49

Leckerhölken/Nettelsee

Berufstätige und Pendler haben diesen Tag sicherlich herbeigesehnt. Der seit drei Monaten voll gesperrte Abschnitt der Landesstraße 49 zwischen Leckerhölken und Nettelsee ist nicht nur eine wichtige Ost-West-Verbindung zwischen der A 7 und der A 21 - auch eine regionale. Aus Bordesholm zum Beispiel sei Nettelsee nur noch über Flintbek erreichbar gewesen, schilderte eine Mitarbeiterin eines Pflegedienstes, die als eine der ersten am Morgen mit ihrem Wagen über den neuen Asphalt rollte.

4000 Pendler auf der L 49 bei Bordesholm

Dr. Thilo Rohlfs, Staatssekretär im Verkehrsministerium in Kiel, ließ es sich an seinem 40. Geburtstag nicht nehmen, das Band auf der Strecke zu durchschneiden. "Unser Landesbetrieb und die Firma Strabag sind drei Tage früher als geplant fertig geworden und beenden eine lange Geduldsprobe von Anwohnern sowie Logistik-Wirtschaft, vor allem aber von Radfahrern und täglich fast 4000 Pendlern", betonte er. Das vier Kilometer lange Teilstück zwischen Leckerhölken und Nettelsee war der letzte Sanierungsabschnitt der L 49, die seit 2016 auf 21 Kilometern für 21 Millionen Euro grundlegend erneuert wurde.

Viele Lastwagenfahrer missachteten Baustellensperrung

32 000 Quadratmeter Straße und Radweg sind neu asphaltiert worden, mit dazu auch die Ortsdurchfahrt von Nettelsee. Bauleiter Arne Pahl informierte, dass ein Belag mit einer Stärke von 42 Zentimetern aufgetragen wurde. Mit den direkt an der Strecke lebenden Anwohnern seien während der durchgehenden Sperrung Arrangements getroffen worden. "Sie durften über Radwege zu ihren Häusern oder es wurden für Landwirte Baustraßen gemacht", so der Bauleiter. Er berichtete auch davon, dass viele Verkehrsteilnehmer, vor allem Laster, die Vollsperrung missachtet hatten. Die krassesten Vorkommnisse. "Einmal schoss ein Privatauto mit Tempo 100 an uns vorbei. Zum anderen fuhr sich ein 40-Tonner im frischen Asphalt mit den Reifen fest und verursachte einen Schaden von mehreren Tausend Euro."

In Leckerhölken war 2016 Sanierungsstart

Staatssekretär Rohlfs erinnerte daran, dass Leckerhölken im September 2016 bereits der Ausgangspunkt des ersten Sanierungs-Abschnitts bis nach Hoffeld im Kreis Rendsburg-Eckernförde war. Der damalige Umleitungsstress durch Bordesholm dürfte vielen noch in Erinnerung geblieben sein. Der anschließende Bauabschnitt führte ab Mai 2017 von Hoffeld über Dätgen bis zur Landesstraße L 298 und konnte im September 2018 abgeschlossen werden. Der Abschnitt von der L 298 bis zur L 121 wurde von Juli 2018 bis Juni 2019 saniert.

Ein Viertel der Landesstraßen sind in schlechtem Zustand

Mit Blick auf das 2019 rund 90 Millionen Euro umfassende Gesamt-Sanierungspaket für Landesstraßen in Schleswig-Holstein machte Rohlfs noch einmal deutlich, dass auch in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen in das Landesstraßennetz nötig seien, um den massiven Sanierungsstau der letzten 20 Jahre aufzuholen. Etwa ein Viertel der Trassen sind in keinem guten Zustand. Als weitere Maßnahmen im Kreis Plön stünden in den kommenden Wochen unter anderem die Fahrbahnerneuerung auf der B 202 zwischen Selent und Bellin, die Radwegerneuerung bei Kirchbarkau (B 404) und die Fahrbahnerneuerung zwischen Neuharmhorst und Högsdorf (L 178) an.

Mehr aus der Region Rendsburg lesen Sie hier.