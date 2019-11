Blumen für eine schönere Stadt

Nortorf

Seit 2015 setzen die Landfrauen im Nortorfer Land alle zwei Jahre Krokuszwiebeln in den Rasen um die St. Marienkirche. Die Blumenzwiebeln sind eine Spende der Frauenorganisation.

„Wir haben gegenüber dem Marktplatz angefangen, in diesem Jahr war die Südseite an der Reihe“, berichtete Vorsitzende Traute Blöcker-Bajorat. Mit Spaten und Schaufeln, Handschuhen und wetterfesten Jacken ausgerüstet, rückten 14 der inzwischen 400 Landfrauen starken Organisation an, um 1000 Zwiebeln in die Erde zu setzen.

Ein knappe Stunde reichte, dann war der zukünftige Rasenschmuck verbuddelt. Frühestens im Februar 2020 werden die Frühjahrsblüher ihre weißen, blauen und gelben Knospen aus dem Boden himmelwärts schieben.

Vorbild für die Stadtverschönerung ist der Schlossparkrasen in Husum, der sich zur Krokusblüte in einen Blumenteppich verwandelt: „Bis die Rasenfläche um die Kirche zum Blütenmeer wird, müssen wohl noch einige tausend Zwiebeln in den Boden“, schätzte Traute-Bajorat-Blöcker realistisch.

