Mehrere Hundert Klima-Aktivisten demonstrierten am Freitag beim globalen Klima-Streik in der Rendsburger Innenstadt. Neben Schülern waren auffallend viele Eltern und Großeltern dabei. Es war die bisher größte Klima-Demo in der Stadt. Die gesamte Fußgängerzone Hohe Straße war voll.