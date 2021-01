Für die Gastronomie war 2020 ein Jahr zum Vergessen. Doch auch zu Beginn des Jahres bleibt der Lockdown bestehen und die Küche kalt. Doch mitten in der Krise hat Enrico Dimmer den Gasthof in Bredenbek an der Kieler Straße übernommen – und auch gleich Hand angelegt. Nun wartet er auf den Startschuss.