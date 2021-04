Krogaspe

Synergieeffekte für Mensch, Tier und Pflanzen hatte Hans-Jürgen Göttsche als Ziel, als er 2020 mit dem Pflanzen von 100 Obstbäumen rund um Krogaspe begann.

Einen Monat lang täglich Bäume gepflanzt

Mit dem Jägerkollegen Henrik Boller grub Göttsche per Hand Pflanzlöcher aus, band die jungen Schlehen, Erlen, Hasel- und Schneeballbüsche, dazu Apfel-, Birnen-, Pflaumen- und Mirabellenbäume, mit Werg an Sicherungspfähle und ummantelte die Stämme mit einem Kunststoffschutz gegen Wildverbiss. „Immer so drei, vier Stück nach Feierabend, einen Monat lang“, erzählte Göttsche. „Jetzt wollen wir noch Gießränder anlegen.“

Ursprünglich war 2021 die zweite Pflanzaktion am Feldweg östlich des Diekmoors als Dorfgemeinschaftsaktion geplant. Corona kam dazwischen, bedauert Hans-Jürgen Göttsche. Der Landwirt klopfte an vielen Türen, um die Bäume finanzieren zu können. 2020 investierte die Kreisjägerschaft Rendsburg-Ost und darin der Hegering Loop 1500 Euro in 60 Bäume. 2021 gaben der Naturpark Westensee und Obere Eider 360 Euro, die Kreisjägerschaft mit dem Jagdverein Krogaspe 500 Euro und der Wasser- und Bodenverband 400 Euro.

Naturpark Westensee beriet bei der Baumauswahl

Lea Prüß, Referentin für Naturschutz und Umweltbildung vom Naturpark Westensee, beriet bei der Baumauswahl. Sie gab Sorten vor, die in der Region heimisch sind und zum moorigen Boden passen. Sie begrüßte die Initiative: Der Naturpark sei personell nicht so gut ausgestattet. Hans-Jürgen Göttsche vertritt den Wasser- und Bodenverband Obere Höllenau im Naturpark, er kennt sich seit Jahrzehnten aus, ist Landwirt und Jäger: „Das ist für beide Seiten gut."

Schaalbyer Rosenapfel, Angelner Borsdorfer, Dithmarscher Paradiesapfel, Bauernpflaume, Königin-Viktoria-Pflaume, Maunzenapfel oder Krummpeter erwarten Spaziergänger neben einem Entwässerungsgraben am Moor, der dank einer weiteren Initiative von Hans-Jürgen Göttsche 2017 auf 200 Meter entrohrt und renaturiert wurde. Gemeinde und Landwirt als Landbesitzer stimmten damals der Öffnung zu.

Früchte der Bäume sollen Futter für das Wild sein

Das Gewässer ist jetzt ein Biotop. Landwirtschaftliche Nutzung darf erst in 15 Meter Abstand beginnen. Der Streifen dazwischen wurde zur Baumpflanzung genutzt. Synergieeffekte sind eine Herzensangelegenheit für Göttsche: „Wir Landwirte stehen immer in der Kritik, etwa beim Insektensterben. Durch solche Maßnahmen können wir unser Image verbessern.“

Im Moor leben Rehwild und Hasen. Die Früchte kommen Vögeln und Wild als Futter zugute. Das Landschaftsbild werde verbessert, Spaziergänger können sich im Frühjahr an den Blüten erfreuen, im Herbst mal einen Apfel pflücken.